Do zdarzenia doszło koło wioski Gramzow w powiecie Uckermark w północno-wschodnich Niemczech, nieopodal polskiej granicy.

Komunikat wojewody zachodniopomorskiego ws. uszkodzonego rurociągu

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski przekazał rano w mediach społecznościowych, że wyciek ropy "nie stanowi zagrożenia dla naszego województwa ani innych regionów Polski".

"Nie stwierdzono wycieku do Odry. Nie ma aktualnie potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań po stronie polskiej" - zapewnił wojewoda.



Rurociąg biegnie z portu Rostock nad Morzem Bałtyckim do rafinerii PCK, która jest głównym dostawcą paliwa dla Brandenburgii i Berlina. Miejscowość Schwedt, w której jest rafineria, leży nad Odrą, tuż przy granicy z Polską.