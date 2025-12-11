Strażakom udało się nad ranem zatamować wyciek z uszkodzonego rurociągu w Brandenburgii na północnym wschodzie Niemiec. W sumie do środowiska przedostało się co najmniej 200 tys. litrów ropy naftowej.
- Ropa tryskała z rurociągu na wysokość kilkunastu metrów w okolicach wioski Gramzow w powiecie Uckermark, blisko polskiej granicy.
- Brandenburska straż pożarna opanowała wyciek po godzinie 2 w nocy; w akcji brało udział ponad 100 strażaków.
- Do wycieku doszło podczas prac przygotowawczych do testu bezpieczeństwa rurociągu - wykluczono sabotaż.
