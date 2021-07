Konferencja prasowa prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy i premiera Hiszpanii Pedra Sancheza, która odbywała się w litewskiej bazie lotniczej w Szawlach, została przerwana. Powodem była konieczności poderwania myśliwców w ramach NATO-wskiej misji Air Policing.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda i premier Hiszpanii Pedro Sanchez / VALDA KALNINA / PAP/EPA

Kapitan Andrius Dilda z działu komunikacji litewskiego Sztabu Obrony poinformował, że "radary zauważyły dwie maszyny w przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim, które nie miały planu lotu i nie odpowiadały na wezwania, dlatego aktywowana została lotnicza misja policyjna".



W powietrze poderwano dwie maszyny. Na tle jednej z nich odbywała się konferencja prasowa. Zdjęcia zarejestrowały, jak hiszpańscy lotnicy, którzy obecnie pełnią misję w Szawlach, przygotowują myśliwiec, a prezydent Litwy Gitanas Nauseda i premier Hiszpanii Pedro Sanchez opuszczają miejsce konferencji prasowej.





Po pewnym czasie konferencja prasowa została wznowiona.

Właśnie byliśmy świadkami prawdziwego zdarzenia, które uzasadnia obecność hiszpańskich sił na Litwie. Chciałbym podziękować naszemu pułkownikowi i całej misji hiszpańskiej - powiedział Sanchez.



Start w ciągu niespełna 15 minut

Nauseda również podziękował hiszpańskim żołnierzom "za wysoki poziom przygotowania". Zaznaczył, że maszyny wystartowały w ciągu niecałych 15 minut.



Po przybyciu z Szawli do Wilna szef hiszpańskiego rządu powiedział, że "dziś świat i my na własne oczy widzieliśmy, że reakcja była szybka i można było zaobserwować, jak dobrze zabezpieczone są granice".

Byliśmy świadkami doskonałej współpracy żołnierzy litewskich i hiszpańskich - dodał premier Hiszpanii.



Hiszpańskie siły na Litwie

Od początku maja hiszpańskie siły powietrzne prowadzą misję na Litwie z siedmioma myśliwcami Eurofighter Typhoon. Jest to już ósma misja Hiszpanów.



Misja Baltic Air Policing trwa od 2004 roku. Trzy kraje bałtyckie wstąpiły wtedy do NATO, a ponieważ nie dysponują własnymi samolotami myśliwskimi, Sojusz postanowił zagwarantować ochronę ich przestrzeni powietrznej. Myśliwce NATO stacjonują od tamtej pory w bazie w Szawlach. W 2014 roku misję wzmocniono, włączając do niej bazę w Amari.