Do nietypowego zdarzenia doszło w lasach Fumane, w miejscowości Valpolicella (w prowincji Werona) we Włoszech. Pies podczas spaceru ze swoimi właścicielami oddalił się od nich i wpadł do cieku wodnego. Zwierzę spadło z dużej wysokości – około 25 metrów. Na pomoc przybyli strażacy z Werony - podaje Corriera Della Serra.

