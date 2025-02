To jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w ostatnich latach. W pobliżu Doliny Królów na południu Egiptu znaleziono grobowiec zmarłego blisko 3500 lat temu faraona Totmesa II. To pierwsze takie znalezisko od 1922 r., gdy odkryto grobowiec Tutanchamona.

Wejście do grobowca faraona Totmesa II / AFP PHOTO / HANDOUT / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES" / East News

Totmes II był władcą z XVIII dynastii, panującym w starożytnym Egipcie w pierwszej połowie XV wieku p.n.e. Zgodnie z panującym wśród faraonów zwyczajem poślubił swoją przyrodnią siostrę Hatszepsut, która po jego śmierci zastąpiła go na tronie.

Odkrycia grobowca dokonała grupa brytyjskich i egipskich badaczy. Wszystko wskazuje na to, że został on opróżniony jeszcze w starożytności, dlatego nie znaleziono tam tak bogatego wystroju jak w grobowcu Tutanchamona - napisało w komunikacie ministerstwo starożytności i turystyki Egiptu.

Wejście do grobowca zostało odkryte w 2022 r., ale naukowcy wcześniej sądzili, że jest tam pochowana jedna z królewskich żon.



Grobowiec uznano za miejsce spoczynku Totmesa II po odkryciu we wnętrzu fragmentów alabastrowych dzbanów, opisujących faraona jako "zmarłego władcę". Znaleziono też fragmenty naczyń z imieniem Hatszepsut.



To odkrycie nie mówi nam zbyt wiele o życiu faraona, ale pokazuje, że został pochowany przez Hatszepsut, a nie przez swojego syna, będącego wówczas niemowlęciem późniejszego faraona Totmesa III - powiedział stacji CNN Piers Litherland z zespołu, który dokonał odkrycia.

Przedmioty odkryte w grobowcu / AFP PHOTO / HANDOUT / EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES" / East News

Grobowiec jest w złym stanie, prawdopodobnie krótko po pochówku faraona został zalany wodą. Być może wówczas przeniesiono też jego zawartość. Archeolodzy byli jednak w stanie odzyskać m.in. fragmenty tynków i malowanych na nich inskrypcji.



Mumia Totmesa II została odkryta pod koniec XIX wieku w innym stanowisku archeologicznym w Dejr el-Bahri.