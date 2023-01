Jestem przekonany, że powinniśmy życzyć sobie Czech, które nie charakteryzują się złymi nastrojami, jak to określił Vaclav Havel, ale zasługujemy na Czechy, które będą republiką dobrobytu. Myślę, że mamy to, czego potrzeba i że możemy to zrobić - powiedział Pavel.

Premier gratuluje Pavlovi

Premier Petr Fiala pogratulował zwycięzcy i wyraził wiarę w owocną współpracę. Pavel, według Fiali, jest tym, który potrafi rozwiązywać konflikty, a nie je rozpalać. To jest bardzo ważne dla naszej przyszłości - powiedział premier.

Jak przekazała przewodnicząca parlamentu Marketa Pekarova Adamova, Pavel złoży przysięgę prezydencką w Zamku Praskim 9 marca. Dzień wcześniej zakończy się kadencja jego poprzednika, Milosza Zemana.

Słowacy składają gratulacje

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova także pogratulowała Pavlovi zwycięstwa.

Razem z Panem zwyciężyła nadzieja, że przyzwoitość i prawdomówność mogą być siłą - stwierdziła Czaputova. Premier Słowacji Eduard Heger ze swojej strony napisał, że gratuluje nowemu prezydentowi Czech. Najwyższe stanowisko państwowe w Czechach zajmuje osoba rozumiejąca znaczenie partnerstwa i sojuszy - stwierdził.