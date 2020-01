Z powodu rozprzestrzeniającego się w Chinach nowego koronawirusa w Pekinie odwołano publiczne imprezy z okazji Nowego Roku. Przypada on 25 stycznia. Chińska telewizja publiczna poinformowała o 634 zarażonych osobach.

Pekin odwołuje noworoczne uroczystości z powodu nowego koronawirusa / STRINGER / PAP/EPA

Noworoczne uroczystości w Chinach miały się rozpocząć w piątek i trwać przez dwa tygodnie. Zazwyczaj towarzyszyły im podróże setek milionów ludzi, którzy pierwszy tydzień nowego roku mają wolny. Odwiedzają rodziny, oraz znajomych, w różnych częściach kraju.



Atak nowego koronawirusa w ostatnich tygodniach spowodował jednak, że władze Chin chcą w jak największym stopniu ograniczyć podróże. Skupiska ludzi sprzyjają przenoszeniu się wirusa.



Władze Pekinu zdecydowały o odwołaniu głównych uroczystości w stolicy kraju.



Nowy Rok w Chinach jest najważniejszym świętem publicznym i prywatnym. Chińczycy świętują w domach i na ulicach.



Wuhan odcięte od świata

W czwartek władze miasta Wuhan w środkowych Chinach, gdzie przed 1 stycznia wybuchła epidemia nowego koronawirusa, czasowo wstrzymały komunikację miejską a także transport osobowy z i do miasta. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali Wuhan, a podróżnym, by go omijali.

W 11-milionowym mieście wstrzymane zostały też wszystkie loty. Nie kursują autobusy miejskie, metro i promy pasażerskie. Podobną blokadę ogłosiło sąsiednie miasto Huanggang, liczące około 7 mln mieszkańców.



Kilka innych miejscowości wprowadziło ograniczenia w ruchu pasażerskim.



Epidemia?

W czwartek chińska telewizja publiczna poinformowała o 634 przypadkach zarażenia nowym koronawirusem. Dotychczas 17 osób zmarło. Poza Chinami po jednym przypadku nowego koronawirusa wykryto w: Tajlandii, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, USA i Arabii Saudyjskiej, a dwa przypadki odkryto w Wietnamie. Podejrzenie zarażenia pojawiło się także w Meksyku.

W ostatnich kilku dniach na wielu lotniskach na całym świecie, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii i Australii, wprowadzono podwyższone środki ostrożności.



W czwartek o wzmożonych kontrolach poinformowały także władze lotniska w Dubaju, który jest trzecim najruchliwszym portem lotniczym na świecie. Wszyscy pasażerowie przybywający z Chin poddani zostaną tam badaniom termicznym.