Nowy groźny wirus rozprzestrzeniający się w Chinach może pochodzić od węży. Według naukowców, wirus zawiera DNA, który można wyodrębnić u tych gadów. Piszą o tym na łamach "Journal of Medical Virology". Wirus – nazwany przez WHO 2019-nCoV – przyczynił się do śmierci 17 osób, zakażonych jest 600 osób.

