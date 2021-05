Preseminarium Świętego Piusa X dla chłopców przygotowujących się do święceń opuści mury Watykanu - zdecydował papież Franciszek, o czym poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. W Watykanie trwa proces ws. zarzutów nadużyć seksualnych w tej placówce.

Watykan / Pixabay

W nocie nie ma odniesienia do procesu przed Trybunałem Watykańskim, trwającego od października zeszłego roku. Na ławie oskarżonych zasiada ksiądz Gabriele Martinelli, któremu zarzuca się wykorzystywanie młodszego ucznia oraz stosowanie przemocy i gróźb w czasach, gdy był koordynatorem aktywności mieszkańców Preseminarium i nie miał jeszcze święceń.



Drugi oskarżony to 71-letni były rektor Preseminarium ksiądz Ernesto Radice, oskarżony o ukrywanie tych czynów. Jednym ze świadków w procesie jest Polak, były mieszkaniec tej placówki, znajdującej się obecnie niedaleko bazyliki Świętego Piotra.



W komunikacie wyjaśniono, że od dłuższego czasu analizowano możliwość przeniesienia Preseminarium poza mury Watykanu, między innymi po to, by młodzi chłopcy byli bliżej szkół, do których chodzą.



W nowej siedzibie będzie się ono mieścić od września.