Jedyna paryska restauracja dla nudystów "O'Naturel" w lutym definitywnie zamknie podwoje - powiadomili "z wielkim żalem" we wtorek na stronie internetowej właściciele lokalu za białymi zasłonami w spokojnej bocznej uliczce 12. dzielnicy miasta świateł.

Lokal zostanie zamknięty 16 lutego z powodu zbyt małej liczby klientów.



Usytuowany we wschodniej części Paryża "O'Naturel" otwarto w listopadzie 2017 r. Po przejściu z szatni, gdzie musieli zostawić też komórki, klienci w stroju Adama lub Ewy mogli delektować się kuchnią "bistronomiczną" za 39-49 euro za trzy dania. Lokal postrzegano jako dowód na popularność naturyzmu.



"Bistronomique" to neologizm ukuty z wyrazów bistro i gastronomia, a oznacza wszelkiego rodzaju bary podające wyrafinowane dania. W "O'Naturel" podawano m.in. homary, foie gras i ślimaki z natką pietruszki w śmietankowym sosie.



Zapowiedź likwidacji nie zaskoczyła stałego klienta Cedrica Amato, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Nudystów w Paryżu. Według niego jest "o wiele za wcześnie" na taką restaurację przeznaczoną wyłącznie dla naturystów.



Miejski nudyzm musi jego zdaniem "przejść przez efemeryczne doświadczenia związane z przyjemnością i dzieleniem się". Tak było jego zdaniem z wizytą dla naturystów w paryskim muzeum Palais de Tokyo w maju 2018 roku, kiedy to 160 nudystów w grupkach podziwiało dzieła Neila Beloufy, Kadera Attii, Jean-Jacques'a Lebela. Wcześniej, w 2017 roku, strefę dla nudystów wydzielono w jednym z największych paryskich parków, Bois de Vincennes.



Paryskie Stowarzyszenie Nudystów liczy 80 tys. członków.



Według danych Francuskiej Federacji Nudystów (FFN) liczba Francuzów określających się jako nudyści wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat o 50 proc. i wynosi około 2,7 mln. Zdaniem Jacques'a Freemana ze Stowarzyszenia Promocji Swobody Naturyzmu (APNEL) "nagość jest synonimiczna z wolnością".