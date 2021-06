"Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by się zniżyć, bo uczynił to Jezus, stał się sługą wszystkich" –mówił papież Franciszek w czasie spotkania ze stałymi diakonami z diecezji rzymskiej. "Smutek wywołuje widok biskupa czy księdza, który puszy się jak paw, ale jeszcze większy, kiedy widzi się diakona, który chce być w centrum świata, centrum liturgii czy Kościoła" – zauważył.

REKLAMA