Papież Franciszek zatwierdził dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. To ważny krok na drodze do jego beatyfikacji.

Robert Schuman / UPPA/Photoshot / PAP/Photoshot

Papież przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Marcello Semeraro. W jej trakcie Franciszek zatwierdził kilka dekretów beatyfikacyjnych, wśród nich o heroiczności cnót Roberta Schumana - byłego dwukrotnego premiera Francji i ministra spraw zagranicznych. Był on jedną z najważniejszych postaci uczestniczących w kształtowaniu Europy po II wojnie światowej. Uważany jest za jednego z ojców Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO.

Watykan poinformował, że wśród kilku dekretów zatwierdzonych przez papieża jest także ten w sprawie męczeństwa siostry Paschalis Jahn i jej dziewięciu towarzyszek - elżbietanek, zamordowanych z nienawiści do wiary przez żołnierzy Armii Czerwonej między lutym a majem w 1945 roku w różnych miejscach na ziemiach polskich. Pozostałe zabite zakonnice, kandydatki do beatyfikacji to siostra M. Rosaria Schilling, M. Adela Schramm, M. Sabina Thienel, M. Sapientia Heymann, M. Melusja Rybka, M. Adelheidis Töpfer, M. Felicitas Ellmerer, M. Edelburgis Kubitzki i M. Acutina Goldberg.

Ponadto Franciszek zatwierdził dekret w sprawie heroiczności cnót Anieli Róży Godeckiej, założycielki Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (honoratek). Urodziła się ona w 1861 roku w Korczewie nad Wołgą. Od 1916 roku pracowała w Częstochowie, gdzie zmarła po ciężkiej chorobie w 1937 roku.

Kim był Robert Schuman?

Urodzony w Luksemburgu Robert Schuman był od 1919 roku deputowanym francuskiego Zgromadzenia Narodowego. W 1940 roku kolaborujący z Niemcami rząd Vichy umieścił go w areszcie domowym, z którego uciekł. Przystąpił do ruchu oporu.



Po wojnie Schuman był premierem Francji, a potem ministrem spraw zagranicznych. Był jednym z inicjatorów powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która była zalążkiem Unii Europejskiej. Przedstawiony przez niego 9 maja 1950 roku plan miał na celu gospodarcze powiązanie Francji i Niemiec, integrację ekonomiczną z innymi państwami oraz podniesienie poziomu życia społeczeństw.



Proces beatyfikacyjny zmarłego w 1963 roku francuskiego polityka był prowadzony od 1990 roku i na szczeblu diecezjalnym zakończył się w 2004 r.