​"NATO pozostaje silnym sojuszem, który skutecznie odstrasza, lecz ataki rosyjskich dronów na Polskę i Rumunię pokazują, że trzeba stanowczo reagować na każdą próbę naruszenia terytorium" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że - jego zdaniem - "trzeba odpowiedzieć" na rosyjską agresję.

Wołodymyr Zełenski / Vladyslav Musiienko / PAP

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreślono, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli". Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na komunikatorze Telegram, że - jego zdaniem - "trzeba odpowiedzieć" na agresję rosyjską.

Według Zełenskiego potrzebne są silne odpowiedzi, na przykład dostarczenie Ukrainie broni, której wciąż nie ma. "Dlaczego? Ponieważ latają drony, a Ukraińcy nie mogą ich zestrzelić. Część dronów wlatuje na terytorium krajów NATO".

Dalej ocenił, że nieuzasadnione są opinie, iż wojska rosyjskie posuwają się na zachód. "Słyszałem to od wielu osób. Rosjanie są znacznie lepsi w dezinformacji niż na polu walki. Jest ich więcej niż Ukraińców. To ich przewaga. Najsilniejsza grupa (rosyjskich żołnierzy) znajduje się na wschodzie, ale sytuacja, w jakiej się znajduje, jest bardzo trudna" - zauważył.

Zełenski: Jesteśmy gotowi na propozycję prezydenta Trumpa

Prezydent państwa ukraińskiego stwierdził, że by zatrzymać 800 Shahedów potrzeba 1600 rakiet przechwytujących, które kosztują około 3 tys. euro za sztukę. Jego zdaniem trzeba odpowiadać i choć "mamy dalekosiężne zdolności (bojowe), to brakuje pieniędzy i pilnych decyzji".

W ocenie Zełenskiego Stany Zjednoczone mogą skłonić Rosję do dialogu. "Może to być spotkanie przywódców w dowolnym formacie. Najważniejsze - powstrzymać zabójstwa. Jesteśmy gotowi na propozycję prezydenta (Donalda) Trumpa: format trójstronny, a następnie dwustronny lub odwrotnie. Ale muszą to być przywódcy, a nie zespoły techniczne" - podsumował.



