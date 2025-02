Papież miał spokojną noc i odpoczywa - poinformował dziś rano Watykan. Środa jest 13. dniem hospitalizacji Ojca Świętego w rzymskiej Poliklinice Gemelli, do której trafił 14 lutego z obustronnym zapaleniem płuc. To najdłuższy pobyt w lecznicy 88-letniego Argentyńczyka podczas jego 12-letniego pontyfikatu.

Zdjęcie ilustracyjne / Luis ROBAYO/AFP / East News

Poranne doniesienia z Watykanu na temat stanu zdrowia papieża Franciszka to zwykle lakoniczne komunikaty. Tak było i tym razem.

Stolica Apostolska w środę rano poinformowała, że Ojciec Święty "miał spokojną noc i odpoczywa".

Więcej informacji na temat kondycji 88-letniego Argentyńczyka należy się spodziewać w kolejnych godzinach.

Środa jest 13. dniem hospitalizacji zwierzchnika Kościoła katolickiego w rzymskiej Poliklinice Gemelli, do której trafił 14 lutego z obustronnym zapaleniem płuc.

Stan zdrowia papieża Franciszka pozostaje poważny

Nieco więcej o stanie zdrowia papieża Franciszka dowiedzieliśmy się z komunikatu, który został opublikowany we wtorek wieczorem .

Stolica Apostolska przekazała, że Ojciec Święty nie ma problemów z oddychaniem, a parametry jego krwi są stabilne.

Stan głowy Kościoła katolickiego jest jednak nadal poważny - we wtorek wieczorem kolejny dzień z rzędu określono go jako "krytyczny". Co to oznacza? Były pracownik Kurii Rzymskiej Ks. Paweł Ptasznik tłumaczył, że mowa o "stanie poważnym".

W języku włoskim, nazwijmy to "watykańskim", to jest stan poważny, ale nie aż tak krytyczny, żeby mieć wizję krótkiego czasu do odejścia - mówił w rozmowie z Michałem Krasoniem, specjalnym wysłannikiem RMF FM w Watykanie.

Papież Franciszek cały czas pracuje

Co istotne, papież Franciszek - mimo pobytu w szpitalu - cały czas pracuje. Wczoraj przyjął sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę, arcybiskupa Edgara Pena Parrę.