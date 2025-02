Mieszanka azotu i innych substancji chemicznych

We wtorek wieczorem portal dziennika "La Provence" przekazał, że podejrzani przyznali się do winy. To naukowcy z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS).

Mężczyźni w wieku ok. 40 i 50 lat, inżynier i chemik, stwierdzili, że napełnili trzy półlitrowe butelki mieszanką azotu i substancji chemicznych mogących wywołać "efekt detonacji", a następnie wrzucili je na teren rosyjskiego konsulatu generalnego.

Naukowcy wyjaśnili w rozmowie ze śledczymi, że swoim działaniem chcieli okazać wsparcie broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainie.

Moskwa zażądała od Paryża wszczęcia śledztwa w sprawie ataku na placówkę dyplomatyczną. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oceniła, że incydent można uznać za akt terroru.