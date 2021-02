"Życzę wszystkim dobrego przeżywania czasu Wielkiego Postu. I rekomenduję wam post, ale taki, który nie przyniesie wam głodu; post od plotek i oszczerstw" – powiedział papież Franciszek, zwracając się do wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra. "Taki post jest piękny" - dodał.

Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Franciszek poradził, by codziennie czytać fragment Ewangelii, mieć ją przy sobie i zaglądać do niej, kiedy tylko można.



Nawiązał również do obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Chorób Rzadkich i pozdrowił obecnych na placu przedstawicieli stowarzyszeń zaangażowanych na tym polu.



W przypadku chorób rzadkich bardziej niż kiedykolwiek ważna jest sieć solidarności między rodzinami, wspierana przez te stowarzyszenia. Pomaga ona w tym, by nie czuć się osamotnionymi, w wymianie doświadczeń i rad - mówił Franciszek. Zachęcam do inicjatyw wspierających badania naukowe i leczenie, a także wyrażam moją bliskość z chorymi, z rodzinami, ale zwłaszcza z chorymi dziećmi, które cierpią - dodał.

Papież powiedział, że przyłącza się do głosu biskupów z Nigerii i potępia "nikczemne porwanie" 317 dziewcząt uprowadzonych ze szkoły w północno-zachodniej części kraju.



Módlmy się za te dziewczęta, aby mogły szybko wrócić do domu. Zapewniam o swej bliskości ich rodziny i je same - mówił Franciszek.



"Czujemy się wystraszeni wobec tak wielkich niewiadomych"

W rozważaniach przed południową modlitwą Ojciec Święty wskazywał, że misją chrześcijan jest "rozpalanie małych światełek w sercach ludzi", by nieść miłość i nadzieję.



Czasem zdarza się, że przechodzimy przez mroczne momenty w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym i jest obawa, że nie ma z tego wyjścia. Czujemy się wystraszeni wobec tak wielkich niewiadomych, jak choroba, ból czy tajemnica śmierci - zauważył papież. Dodał, że w takich chwilach potrzebne jest światło oświetlające tajemnicę życia i pomagające iść naprzód.