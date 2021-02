Dzisiejsza niedziela to w Kościele katolickim Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Polskimi Misjonarzami. Zgodnie z danymi przekazanymi przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji, obecnie w 99 krajach posługuje 1892 misjonarek i misjonarzy.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski w niedzielę w parafiach w całym kraju zbierane są ofiary do puszek na fundusz misyjny, z którego Dzieło Pomocy "Ad Gentes" (jedna z agend Komisji KEP ds. Misji) wspiera misjonarzy. W ubiegłym roku na fundusz trafiło ponad 1,4 mln zł. Dzięki hojności wiernych w Polsce misjonarze zrealizowali za 470 tys. zł 99 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych.



Dzieło "Ad Gentes" zostało powołane we wrześniu 2005 r. przez Konferencję Episkopatu Polski. Działalność zainaugurowało 12 marca 2006 r. zbiórką pieniężną do puszek. Jego celem jest niesienie pomocy materialnej dla polskich misjonarzy. Można je wesprzeć, wpłacając ofiary na jego konto, a także wysyłając SMS-a na numer 72032 o treści "Misje" (koszt 2,46 zł z VAT). Dzięki życzliwości operatorów sieci komórkowych całość kwoty trafia do misjonarzy.

W gronie polskich misjonarzy są księża diecezjalni, osoby świeckie, siostry zakonne i zakonnicy - m.in. franciszkanie.



Oficjalne dane pokazują, że Polscy misjonarze są najliczniej reprezentowani w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - jest ich tam 756. W Afryce pracuje 726 osób. W Azji mamy 323 misjonarzy, a w Oceanii - 62. W Ameryce Północnej na placówkach misyjnych przebywa 16 osób z Polski.



Komisja Episkopatu Polski ds. Misji w statystykach nie uwzględnia liczby wolontariuszy i wolontariuszek, którzy wyjeżdżają na misje do konkretnych posług na krótki czas.



Jak podkreśla o. Jan Szewek, franciszkanie z prowincji krakowskiej działają na misjach w Boliwii, Paragwaju, Peru, Ugandzie, Uzbekistanie i na Ukrainie. Szczegółowe informacje o tym, czym się zajmują i jak można im pomóc, można znaleźć tutaj.