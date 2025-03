Papież Franciszek, który od ponad miesiąca przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli, nie przestaje być blisko wiernych. W swoich najnowszych rozważaniach na niedzielną modlitwę Anioł Pański, opublikowanych przez Watykan, skierował słowa podziękowania za wsparcie i modlitwy. Jak zaznaczył, przechodzi "okres próby".

Papież Franciszek przebywa w szpitalu od ponad miesiąca / EPA/GIUSEPPE LAMI / PAP/EPA

"Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami; kruchymi w tym momencie, jak ja. Nasze ciało jest słabe, ale i tak nic nie może zabronić nam kochać, modlić się, dawać siebie samych, być jednym dla drugiego w wierze świetlnym znakiem nadziei" - napisał papież w tekście rozważań opublikowanym przez Watykan.

Ojciec Święty zwraca uwagę na wyjątkową atmosferę, jaka panuje w szpitalach i miejscach opieki, gdzie "troska i miłość rozjaśniają najciemniejsze chwile", a także "pełniona jest najbardziej pokorna służba".

Franciszek zachęca również do wspólnego wysławiania Boga, który "nigdy nas nie opuszcza", a "w chwilach bólu stawia obok nas ludzi, którzy są odzwierciedleniem jego miłości". Szczególne podziękowania skierował do dzieci, które modlą się za jego zdrowie i odwiedziły go w szpitalu, dając wyraz bliskości.

Papież nie zapomniał również o ważnych intencjach modlitewnych, wzywając do modlitwy o pokój w miejscach dotkniętych konfliktami, takich jak Ukraina, Palestyna, Izrael, Liban, Birma, Sudan czy Demokratyczna Republika Konga. Podkreślił także znaczenie modlitwy za Kościół, który stoi przed wyzwaniem wdrażania postanowień ostatniego Zgromadzenia Synodalnego.

"Dziękuję Sekretariatowi Generalnemu Synodu, który w ciągu trzech najbliższych lat będzie towarzyszyć kościołom lokalnym w tym zadaniu" - napisał Ojciec Święty. Słowa te odnoszą się do ogłoszonej w sobotę decyzji papieża, który postanowił opracować kalendarz realizacji postanowień Synodu biskupów.

"Niech Maryja ma nas w swojej opiece i pomoże nam, byśmy tak jak ona nieśli światło i pokój Chrystusa" - zakończył papież.

Pobyt papieża w szpitalu

Papież Franciszek do rzymskiej Polikliniki Gemelli trafił 14 lutego z obustronnym zapaleniem oskrzeli.

Kolejne doniesienia z Watykanu informowały już o przekształceniu się choroby w obustronne zapalenie płuc. Na początku marca papież zaliczył także dwa epizody ostrej niewydolności oddechowej.

Watykańskie biuro prasowe informuje o stopniowej poprawie stanu zdrowia papieża, jednak leczenie szpitalne nadal jest konieczne.