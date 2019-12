"Papież, ale przede wszystkim ksiądz" - tak o Franciszku pisze włoski dziennik katolicki "Avvenire" w przypadającą w piątek 50. rocznicę jego święceń kapłańskich. Z papieżem spotkała się tego dnia żona nowego prezydenta jego ojczystej Argentyny, Fabiola Yanez.

Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Jorge Bergoglio przyjął święcenia kapłańskie 13 grudnia 1969 roku, na cztery dni przed swoimi 33. urodzinami.

Jestem księdzem i to lubię - te słowa Franciszka, zdaniem watykanistki gazety włoskiego episkopatu, najlepiej oddają posługę papieża z Argentyny, który odprawia codzienne msze w kaplicy Domu świętej Marty w Watykanie. Jak proboszcz - dodaje w artykule.



Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kardynał Gualtiero Bassetti w przesłaniu z okazji rocznicy święceń podziękował papieżowi za to, że jest "pasterzem Kościoła, który skraca dystans, jest blisko ludzi", "opatruje i leczy rany".



Po południu Franciszek udał się na rzymskie Zatybrze na inaugurację nowej siedziby papieskiej fundacji edukacyjno-społecznej Scholas Occurrentes w należącym do Watykanu zespole budynków San Calisto. Była tam obecna między innymi Fabiola Yanez, żona nowego prezydenta Argentyny Alberto Fernandeza, który rozpoczął urzędowanie we wtorek. Na uroczystość przybyły też żony przywódców Paragwaju, Kolumbii i Belize. Delegacje młodzieży, podopiecznych i działaczy fundacji z Japonii, Argentyny, USA, Haiti, Izraela i Mozambiku zaśpiewały papieżowi "Sto lat" w języku angielskim.