Osiem osób zostało rannych w sobotni wieczór po wybuchu paniki w tłumie przed wejściem do dyskoteki w Slušovicach we wschodnich Czechach. Młodzi ludzie świętowali Halloween. Pięć osób ma poważne obrażenia, dwie trafiły na oddział intensywnej terapii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ranni to ludzie w wieku od 15 do 20 lat. Rzeczniczka lokalnej policji Monika Kozumplikova powiedziała, że tłum gromadził się na schodach do dyskoteki w sobotę wieczorem.

Z powodu dużej liczby chętnych, którzy nie mogli wejść lub wyjść, klatka schodowa była pełna młodych ludzi. Doszło do paniki.

Pierwsze zgłoszenie na telefon alarmowy z dyskoteki zarejestrowano pół godziny przed północą. Udzielono pomocy trzem mężczyznom i pięciu kobietom. Niektórzy z rannych byli pod wpływem alkoholu.

Lekarze udzielali pomocy osobom z utratą przytomności i tzw. zespołem zmiażdżenia. To stan związany z gwałtownym pogorszeniem się funkcjonowania nerek, który powstaje przez długotrwały ucisk tkanki miękkiej, późniejsze uwalnianie białek powoduje zaczopowanie nerek.

Policja prowadząca śledztwo prosi świadków o udzielenie informacji dotyczących zdarzenia oraz o przekazanie ewentualnych nagrań z telefonów komórkowych.