​Szef Pentagonu James Mattis oświadczył, że obawia się rosyjskiej ingerencji w zaplanowane na 30 września referendum w Macedonii, w którym mieszkańcy tego kraju mają wypowiedzieć się na temat zmiany nazwy państwa i wejścia kraju do UE i NATO. "Jestem zaniepokojony" - powiedział we wtorek Mattis, który w przyszłym tygodniu ma zamiar udać się do Skopje, by wesprzeć socjaldemokratyczny rząd Zorana Zaewa. Na mocy czerwcowego porozumienia Zaewa z premierem Grecji Aleksisem Ciprasem władze Macedonii zgodziły się na zmianę konstytucyjnej nazwy państwa na "Republika Macedonii Północnej", a w zamian Grecja zobowiązała się nie blokować już integracji tego kraju z UE i NATO.

Zdjęcie ilustracyjne /MICHAEL REYNOLDS /PAP/EPA

