Londyńska policja zatrzymała ośmiu mężczyzn w ramach dwóch niezależnych śledztw dotyczących terroryzmu. Oba dochodzenia obejmują m.in. obywateli Iranu, jednak nie są ze sobą powiązane.

Akcja antyterrorystyczna, w której aresztowano pięć osób, miała miejsce w kilku lokalizacjach, w tym w Londynie oraz miastach Swindon, Stockport, Rochdale i Manchester. W jej wyniku zatrzymano czterech Irańczyków w wieku od 29 do 46 lat. Obywatelstwo i wiek piątego mężczyzny nie zostały podane.

Policja, działając na podstawie zgromadzonych informacji, przystąpiła do aresztowań w związku z podejrzeniem planowania zamachu na nieujawniony obiekt. Ze względów bezpieczeństwa i dla dobra śledztwa, szczegóły dotyczące potencjalnego celu zamachu pozostają nieznane.

Dominic Murphy, szef wydziału londyńskiej policji zajmującego się zwalczaniem terroryzmu, podkreślił, że śledztwo znajduje się wciąż na wczesnym etapie.

Obecnie władze koncentrują się na zidentyfikowaniu motywów działania podejrzanych oraz na ocenie, czy w związku z tą sprawą nadal istnieje zagrożenie dla społeczeństwa.

Murphy podkreślił też, że należy ze zrozumieniem odnieść się do uzasadnionego zaniepokojenia opinii publicznej ostatnimi aresztowaniami w toku operacji antyterrorystycznej. Jednocześnie wezwał do zachowania czujności oraz informowania policji o wszystkim, co może budzić podejrzenia.

W sobotę policja aresztowała w Londynie także trzech kolejnych obywateli Iranu w ramach prowadzonego odrębnie śledztwa w sprawie terroryzmu. Osoby te są podejrzane o "udział w działaniach stanowiących zagrożenie dla mocarstw zagranicznych" - podała stacja Sky News.