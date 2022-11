Spółka PKN ​Orlen przygotowuje się do ewentualnego odbioru rosyjskiej ropy w przyszłym roku. Koncern zarezerwował w koncernie Transnieft moce przesyłowe na 3 miliony ton ropy. Nie oznacza to jednak, że będzie sprowadzać paliwo od Rosjan. Co to oznacza?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, Orlen zarezerwował w koncernie Transnieft moce przesyłowe na 3 miliony ton tego surowca - nie oznacza to jednak, że będzie sprowadzać paliwo od Rosjan. Kluczowe będzie unijne embargo Kluczowa jest kwestia unijnego embarga na surowiec z Rosji dostarczany rurociągiem Przyjaźń. Jeśli embargo zostanie wprowadzone, będą podstawy, by zrezygnować z rosyjskiej ropy. Teraz jednak - jak tłumaczy polski koncern - jesteśmy związani wieloletnim kontraktem. Gdyby okazało się, że UE nie zakaże jednak sprowadzania paliwa rurą, musimy mieć możliwość realizowania zobowiązań. Stąd Orlen zarezerwował potencjalne moce przesyłowe. Dziś wiadomo, że 70 procent ropy do rafinerii koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi spoza Rosji. Na razie koncern zrezygnował z rosyjskich dostaw spotowych. Od początku wojny nie odbieramy też paliwa drogą morską. Zyski z surowców naturalnych, to dla Rosji główne źródło finansowania wojny z Ukrainą. Stanowisko Orlenu Biuro prasowe PKN Orlen opublikowało dziś komunikat w tej sprawie. PKN Orlen konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy, obecnie już 70 proc. surowca do wszystkich rafinerii koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego. PKN Orlen od początku wojny w Ukrainie całkowicie zrezygnował z dostaw ropy rosyjskiej drogą morską i dotyczy to wszystkich rafinerii Grupy Kapitałowej. Spółka kontynuuje obecnie wyłącznie obowiązujące wcześniej kontrakty długoterminowe na dostawy do Polski z tego kierunku - czytamy w oświadczeniu. Jak podano, "złożone zapytanie do rosyjskiego operatora to techniczne zgłoszenie zapotrzebowania na wypadek realizacji kontraktów, które nadal obowiązują PKN Orlen". To standardowa procedura, która dotyczy wyłącznie zarezerwowania potencjalnych mocy przesyłowych - informuje spółka. Jak dodano, "tak, jak wielokrotnie podkreślaliśmy, PKN Orlen dostosuje się do wszystkich wdrożonych wytycznych i sankcji zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym". Zobacz również: Fuzja PGNiG z PKN Orlen? Decyzja akcjonariuszy jeszcze dzisiaj

