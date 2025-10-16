We Francji udaremniono plan zamachu na rosyjskiego opozycjonistę. W czwartek poinformował o tym dziennik "Le Figaro". Zatrzymano czterech mężczyzn. Są podejrzani o przygotowanie planów zabójstwa.

Francuzi udaremnili zamach na rosyjskiego opozycjonistę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chodzi najprawdopodobniej o Władimira Osieczkina.

Zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o szykowanie zamachu. Trzech z nich pochodzi z rosyjskiej republiki położonej na Kaukazie.

Prokuratura antyterrorystyczna (PNAT) poinformowała, że czterej mężczyźni w wieku od 26 do 38 lat zostali zatrzymani 13 października przez funkcjonariuszy Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI). Wszczęto śledztwo dotyczące udziału w grupie terrorystycznej mającej na celu przygotowanie co najmniej jednego zamachu.

Według dziennika "Le Parisien" i portalu BFMTV opozycjonistą, na którego przygotowywano zamach, był Władimir Osieczkin. Prokuratura nie potwierdziła nazwiska osoby, o którą chodziło.

BFMTV podaje, że co najmniej trzech spośród czterech zatrzymanych pochodzi z Dagestanu na rosyjskim Kaukazie Północnym. Zatrzymano ich w różnych miejscowościach we Francji. Według BFMTV śledczy ustalili, że mężczyźni zbierali informacje w sąsiedztwie miejsca zamieszkania Osieczkina w Biarritz, we Francji. Na ich telefonach komórkowych znaleziono nagrania wideo tego miejsca.

Czym zasłynął Rosjanin, na którym chciano dokonać zamachu?

Osieczkin jest założycielem projektu Gulagu.net, który nagłaśniał represje w więzieniach i rosyjskich strukturach siłowych. Wyjechał z Rosji w 2015 roku. W kraju sąd skazał go zaocznie w sprawie karnej dotyczącej defraudacji. Jesienią 2022 roku Osieczkin poinformował media o nieudanej próbie zastrzelenia go w pobliżu jego domu w Biarritz. Wówczas prokuratura we Francji nie znalazła dowodów na próbę zamachu.