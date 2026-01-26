Trzy osoby nie żyją - to tragiczny bilans pożaru, do którego doszło w pobliżu miasta Trikala w środkowej Grecji - poinformował rzecznik greckiej straży pożarnej, którego w poniedziałek o poranku cytuje Reuters. Jak podaje z kolei "Greek City Times" ogień pojawił się, gdy fabryka pracowała na pełnych obrotach i wywołał panikę wśród pracowników. Lokalne władze zarządziły natychmiastową mobilizację.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W poniedziałek rano 26 stycznia w pobliżu miasta Trikala w regionie Tesalia w Grecji doszło do pożaru w fabryce.

O czym informują miejscowe służby? Czy pożar udało się już ugasić? O tym poniżej.

Pożar w pobliżu miasta Trikala w Grecji

O groźnym pożarze w Grecji informuje agencja Reutera. W momencie, w którym doszło do pożaru, w fabryce miało znajdować się 13 osób. 3 z nich nie żyją. Strażacy pracują w niezwykle trudnych warunkach, ponieważ fabryka żywności, w której pojawił się ogień, pracuje w systemie 24-godzinnym. Znajdują się w niej materiały łatwopalne.

Jak informuje "Greek City Times", ekipy strażackie pracują przede wszystkim nad tym, aby ogień nie zajął pobliskich budynków.

Grecka jednostka dochodzeniowa straży pożarnej bada przyczynę pożaru, a działania gaśnicze - jak podają służby - będą kontynuowane z pełną intensywnością do czasu całkowitego opanowania pożaru przez władze.