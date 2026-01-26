Wrocławskie zoo znów przyciąga uwagę internautów. Tym razem główną bohaterką została tygrysica Indera, która w spektakularny sposób rozprawiła się z systemem monitoringu na swoim wybiegu. Nagranie z tej nietypowej "inspekcji" błyskawicznie stało się hitem sieci.

/ Facebook / ZOO Wrocław / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronie głównej RMF24.pl .

Wrocławskie zoo ma nową gwiazdę internetu. Tygrysica Indera, znana z ciekawskiego charakteru, postanowiła sprawdzić wytrzymałość kamer monitoringu zamontowanych na zapleczu swojego wybiegu.

Na nagraniu, które w krótkim czasie obiegło media społecznościowe, widać, jak drapieżnik wchodzi do boksu, staje na tylne łapy, uderza w urządzenie, a po chwili kamera pada ofiarą jego pazurów i zębów.



Tygrysica nie poprzestała na jednej kamerze. Kolejne urządzenia również nie przetrwały spotkania z ciekawskim zwierzęciem. W sumie Indera zdemolowała trzy kamery.

Pracownicy zoo skomentowali całe zajście z humorem. "Inspektor budowlany, tygrysica Indera zgłasza usterkę! Okazuje się, że kamery, które przez lata wisiały spokojnie na zapleczu, w starciu z młodym, ciekawskim tygrysem nie mają szans - czytamy w poście na facebookowym profilu wrocławskiego zoo.

Instagram Rolka

Zwierzęta bezpieczne, kamery poległy

Na szczęście, jak zapewniają pracownicy ogrodu zoologicznego, ani zwierzętom, ani ludziom nic się nie stało.

Całą sytuację podsumowano żartobliwie: "Tygrysy: 10/10 (zadowolone z psoty i całe i zdrowe). Kamery: 0/10 (poległy w chwale)."



Władze zoo zamontowały już nowy system monitoringu w miejscu, do którego tygrysica nie będzie miała dostępu.