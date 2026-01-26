​Prywatny samolot Bombardier Challenger 600 z 8 osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę wieczorem czasu lokalnego podczas startu z międzynarodowego lotniska Bangor, w stanie Maine - poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA). Trwa akcja ratunkowa.

Los osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny, pozostaje nieznany. Według anonimowych źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, w rezultacie katastrofy wybuchł pożar.

Prawdopodobnie przyczyną katastrofy były trudne warunki atmosferyczne. Odrzutowiec rozbił podczas szalejącej burzy śnieżnej. Samolot wcześniej przyleciał do Bangor z Teksasu.

Bombardier Challenger 600 to szerokokadłubowy samolot przeznaczony do przewozu 9-11 osób. Używany jest głównie przez biznesmenów. FAA poinformowała, że śledztwo w celu ustalenia przyczyn katastrofy prowadzone jest razem z federalnym Urzędem ds. Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

