Trzy osoby poszkodowane po wypadku, do którego nad ranem doszło w Płocku na Mazowszu. Samochód osobowy uderzył tam w dom.

Auto uderzyło w dom w Płocku / Policja Płock / Policja

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Mateusz Chłystun w mazowieckiej straży pożarnej, kierowca auta najprawdopodobniej stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w budynek. Trzy osoby, które jechały samochodem, wymagały pomocy medycznej.

Mieszkańcom domu przy ulicy Maszewskiej w Płocku nic się nie stało. Dwie osoby same opuściły budynek.

Służby będące na miejscu zakazały jednak wstępu do niego - konstrukcja została poważnie naruszona. To, czy dom nadaje się do dalszego zamieszkiwania, oceni na miejscu inspektor nadzoru budowalnego.

Mieszkańcom budynku nic się nie stało / Policja Płock / Policja

W północnej części Mazowsza są dziś fatalne warunki na drogach. Na drodze krajowej nr 60 między Płockiem a Drobinem kierowca ciężarówki wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.