Czy przechodzący rekonwalescencję po ciężkim zapaleniu płuc papież Franciszek będzie w stanie nadal stać na czele Kościoła? Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin stwierdził, że to możliwe, ale "trzeba będzie znaleźć nowe sposoby". Podkreślił też, że 88-letniemu Franciszkowi potrzebny jest wypoczynek i spokój.

Papież Franciszek na balkonie polikliniki Gemelli / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Wydaje mi się, że papież jest dobrze połączony z całym Kościołem i ze wszystkimi wiernymi. Pokazały to wszystkie wyrazy miłości i zwłaszcza modlitwy, którymi towarzyszono mu przez dni choroby i które trwają - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin. Dodał, że codziennie otrzymuje wiadomości od wielu osób, które modlą się za Franciszka.

Jak wygląda rekonwalescencja papieża? Jest w Domu Świętej Marty, odpoczywa, nikogo nie spotyka, według mojej wiedzy nie przyjmuje nikogo na audiencjach - relacjonował hierarcha. Ważne jest to, by znalazł czas na to, by powoli wracać do zdrowia i jest tylko jeden warunek: spokój i żadna aktywność, zwłaszcza publiczna - wyjaśnił Parolin.

W obecnej sytuacji zasadne jest pytanie o udział papieża w uroczystościach Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Kardynał Parolin zapewnił, że będzie on zależał od stanu zdrowia Franciszka. Jednocześnie przyznał, że nie do pomyślenia jest powtórzenie sytuacji z poprzednich lat, gdy papież odprawiał mszę Wieczerzy Pańskiej poza Watykanem - w takich miejscach, jak więzienie czy szpital.