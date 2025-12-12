Niższa izba austriackiego parlamentu przyjęła ustawę zakazującą noszenia przez dziewczęta poniżej 14. roku życia muzułmańskich chust w szkołach. Nowe prawo wywołało ogromne emocje – od poparcia ze strony rządzącej koalicji, przez sprzeciw organizacji praw człowieka, po zapowiedzi prawnych batalii.

Austria wprowadza zakaz noszenia muzułmańskich chust w szkołach dla dziewczynek poniżej 14. roku życia / Wolfram Kastl / PAP/DPA

Austriacki parlament podjął decyzję, która budzi silne emocje nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Przyjęta większością głosów ustawa zakazuje noszenia przez uczennice poniżej 14. roku życia muzułmańskich chust w szkołach. Za uchwaleniem ustawy opowiedziała się rządząca koalicja trzech partii centrowych, a także skrajnie prawicowa Wolnościowa Partia Austrii (FPOe). To właśnie FPOe postulowała, by zakaz objął również personel szkolny, jednak ten postulat nie został uwzględniony w ostatecznym kształcie ustawy.

Głosy sprzeciwu - Zieloni i organizacje praw człowieka alarmują

Jedyną partią, która otwarcie sprzeciwiła się projektowi, byli Zieloni. Ich przedstawiciele argumentowali, że nowe prawo narusza konstytucję i podstawowe prawa człowieka. W podobnym tonie wypowiadają się organizacje międzynarodowe. Amnesty International ostrzega, że zakaz może pogłębić już i tak napiętą atmosferę wobec muzułmanów w Austrii, zwiększając ryzyko dyskryminacji i nietolerancji.

Z kolei Austriacka Islamska Wspólnota Religijna (IGGO) zapowiedziała natychmiastowe odwołanie się do Trybunału Konstytucyjnego, podkreślając, że ustawa budzi poważne wątpliwości zarówno pod względem konstytucyjnym, jak i praw człowieka. IGGO przekonuje, że choć sprzeciwia się przymusowi religijnemu, to jednak nie może zgodzić się na odbieranie praw dziewczętom, które dobrowolnie decydują się na noszenie chusty jako wyrazu swojej tożsamości religijnej.

Rząd: "Chusta to symbol ucisku". Zwolennicy ustawy mówią o integracji

Zupełnie inne stanowisko prezentuje rząd. Minister ds. integracji, rodziny i UE, Claudia Plakolm z Austriackiej Partii Ludowej (OeVP), która przewodzi koalicji, tłumaczy, że chusty dla nieletnich są "symbolem ucisku". Jej zdaniem nowe przepisy mają na celu ochronę praw dziewcząt i wspieranie ich integracji w świeckim, demokratycznym społeczeństwie. Zwolennicy ustawy przekonują, że szkoła powinna być miejscem neutralnym światopoglądowo, gdzie dzieci nie są narażone na presję religijną.

Historia zakazu i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

To nie pierwsza próba wprowadzenia podobnych ograniczeń w Austrii. Wcześniejsza ustawa, która zakazywała noszenia chust przez dzieci poniżej 10. roku życia, została w 2020 roku uznana za niezgodną z konstytucją przez austriacki Trybunał Konstytucyjny. W swoim orzeczeniu sędziowie podkreślili, że takie przepisy dyskryminują muzułmanów i naruszają zasadę neutralności religijnej państwa. Tym razem rządzący liczą, że rozszerzenie zakazu do 14. roku życia oraz nowe uzasadnienia pozwolą uniknąć podobnego losu, jednak eksperci nie mają wątpliwości, że sprawa ponownie trafi na wokandę.