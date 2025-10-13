Prokuratura Krajowa złożyła w sądzie w Sosnowcu akt oskarżenia wobec rosyjskiego małżeństwa. Mają odpowiedzieć za szpiegostwo. Jeden z oskarżonych to Igor R. - znany rosyjski opozycjonista. W przeszłości był silnie związany z Aleksiejem Nawalnym i Michaiłem Chodorkowskim. Zdaniem polskich śledczych miał on działać na szkodę naszego kraju, a wcześniej szykować zamach bombowy w Polsce.

Małżeństwo Rosjan twierdzi, że ktoś próbuje ich "wrobić" / Shutterstock

Igor R. i jego żona Irina R. mieli ściśle współpracować z FSB, Federalną Służbą Bezpieczeństwa, czyli rosyjskim wywiadem i przekazywać informacje o tym, co dzieje się w Polsce.

Igor R. - działając pod płaszczykiem opozycjonisty - miał zbierać informacje o przeciwnikach Władimira Putina działających w Polsce i na zachodzie. Jego żona Irina miała szyfrować te informacje i wysyłać do Moskwy.

To jednak nie koniec. W zeszłym roku Igor R. razem z dwójką Ukraińców i jednym Rosjaninem miał uczestniczyć w nadawaniu paczki kurierskiej, w której były urządzenia i materiały wybuchowe - nitrogliceryna i wojskowe zapalniki.

Paczka z bombą trafiła do sortowni jednej z firm kurierskich w Łodzi i tam została znaleziona tuż przed możliwą detonacją.

Małżeństwo zostało zatrzymane w lipcu zeszłego roku. Od tego czasu są za kratami. Twierdzą że zostali wrobieni. Śledztwo prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.