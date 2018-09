Wyjątkowy różowy diament najwyższej klasy, ważący niemal 19 karatów, będzie 13 listopada przedmiotem aukcji w genewskim oddziale Christie's - podał ten dom aukcyjny. Przed aukcją Pink Legacy zostanie pokazany w Hongkongu, Londynie i Nowym Jorku.

Różowe Dziedzictwo (Pink Legacy) w Genewie może osiągnąć cenę od 30 do 50 mln dolarów. Diament ten należy do najwyżej cenionych diamentów kolorowych. Waży 18,96 karatów i jest największym intensywnie różowym diamentem kiedykolwiek sprzedawanym przez dom Christie's na aukcji.

Równie ważne jest także pochodzenie kamienia, który należał do kolekcji Oppenheimerów - rodziny, dzięki której słynny koncern De Beers, założony przez Cecila Rhodesa w Afryce Południowej, stał się potentatem na rynku.



Proweniencja Różowego Dziedzictwa bez wątpienia wyniesie ten kamień do klasy samej w sobie jako jeden z najwspanialszych diamentów na świecie - twierdzi szef działu jubilerskiego domu Christie'a Rahula Kadaki.

Kadakia wyjaśnił, że znalezienie diamentu tej wielkości, o tak intensywnej barwie jest "mało realne", ponieważ mocne wybarwienie miewają małe kamienie poniżej jednego karata, a ten ma niemal 19 i jest "jak najbardziej różowy". To wprost nie do uwierzenia - dodał.



Diamenty takiej jakości stanowią mniej niż dwa procent całego wydobycia kamieni nadających się na klejnoty. To kamień w klasyfikacji gemmologicznej typu IIa, czyli chemicznie najczystszych, często o wyjątkowej przejrzystości i blasku. Różowe Dziedzictwo ma tzw. szmaragdowy szlif, stosowany w przypadku najczystszych i najcenniejszych kamieni. Właśnie ten szlif z uwagi na dużą powierzchnię płaską idealnie wydobywa i podkreśla przejrzystość diamentu.



Aukcje różowych diamentów mają sensacyjny posmak, gdyż oferowane na nich kamienie osiągają rekordowe ceny. Różowa Gwiazda (Pink Star) o masie 59,6 karata w kwietniu zeszłego roku osiągnęła cenę 71,2 mln USD. Jest ona największym różowym diamentem na świecie.

