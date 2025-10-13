Do dramatycznych wydarzeń doszło na pokładzie samolotu PLL LOT lecącego z Warszawy do Nowego Jorku. Samolot lądował awaryjnie w Kopenhadze, po tym jak zmarł jeden z podróżnych. Nie podano przyczyny śmierci pasażera samolotu polskich linii lotniczych.

Samolot lecący z Warszawy do Nowego Jorku awaryjnie lądował w Kopenhadze (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O sprawie informuje portal onet.pl.

Tragedia na pokładzie samolotu

Dramat rozegrał się w minioną sobotę, gdy podczas rejsu LO26 z Polski do Stanów Zjednoczonych na pokładzie samolotu zmarł jeden z pasażerów. Boeing 787-8 Dreamliner miał wylądować o 20:20. Lot zaplanowano na 9 godzin.

Lecący z lotniska Chopina w Warszawie samolot musiał jednak awaryjnie lądować w duńskiej Kopenhadze. Powodem takiej decyzji była śmierć jednego z pasażerów samolotu, co potwierdził w niedzielę rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Wiadomo natomiast, że po zatrzymaniu maszyny na płycie lotniska do działań przystąpiły służby medyczne i techniczne. Tożsamości podobnie jak okoliczności śmierci podróżnego nie podano.