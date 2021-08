Nielegalny rwandyjski imigrant został aresztowany we Francji pod zarzutem morderstwa księdza. Ciało kapłana zostało odkryte rano koło Nantes na zachodzie kraju. Chodzi o tego samego afrykańskiego imigranta, który w 2020 r. podpalił katedrę w Nantes.

Straż pożarna przed katedrą w Nantes po pożarze / Houssin Ronan/ABACA / PAP/Abaca

Nielegalny imigrant Emmanuel A. sam zgłosił się na posterunek żandarmerii i poinformował funkcjonariuszy, że zabił księdza, który dał mu dach nad głową i wyżywienie. Policja znalazła ciało duchownego w miejscowości Saint-Laurent-sur-Sevre. Według wstępnych ustaleń, ksiądz zginął na skutek ataku nożem.

Senator z Wandei, Bruno Retailleau, przekazał, że ofiara to ksiądz Olivier Maire. AFP powołując się na źródło policyjne podaje, że 60-letni duchowny od kilku miesięcy udzielał schronienia imigrantowi. "Jestem głęboko wstrząśnięty strasznym morderstwem księdza, który zaopiekował się mordercą" - napisał Retailleau na Twitterze. "Co ten człowiek robił jeszcze we Francji?" - pytał senator.

Okazało się, że imigrant został wypuszczony z aresztu śledczego, bo uznano, że nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Mężczyzna miał zostać wydalony do Rwandy, ale prokuratura uznała, że musi pozostać we Francji w związku ze śledztwem ws. podpalenia katedry, do którego się przyznał. Emmanuel A. był w świątyni wolontariuszem.