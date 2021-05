Co najmniej 184 osoby zostały ranne w piątek wieczorem w starciach między Palestyńczykami a izraelską policją w pobliżu meczetu Al-Aksa w Jerozolimie - poinformowały w piątek późnym wieczorem palestyńskie służby medyczne i izraelska policja. Do eskalacji napięć dochodzi w dużej mierze ze względu na plan wysiedlenia Palestyńczyków z terenów, na których mają powstać kolejne izraelskie osiedla. Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei wezwał Palestyńczyków do "stawienia oporu". "Schyłek syjonistycznego reżimu już się zaczął i nic go nie powstrzyma" - zapowiada.

