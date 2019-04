Nie żyje były władca Luksemburga Jan (Jean) - poinformował we wtorek jego syn i następca Henryk (Henri). Popularny wśród poddanych były wielki książę Luksemburga w ostatnim czasie trafił do szpitala w związku z chorobą płuc. Miał 98 lat.

Nie żyje były władca Wielkiego Księstwa Luksemburga / THOMAS FREY / PAP/EPA

Z wielkim smutkiem informuję o śmierci mojego ukochanego ojca - poinformował obecny wielki książę Luksemburga w wydanym oświadczeniu, dodając, że Jan "odszedł w pokoju, otoczony miłością swojej rodziny".

13 kwietnia dwór książęcy poinformował, że były władca trafił do szpitala w związku z zapaleniem płuc; w miniony weekend jego stan się pogorszył.



Jan stał na czele Wielkiego Księstwa Luksemburga od 1964 do 2000 roku i to pod jego rządami przekształciło się ono w światowe centrum finansowe. Jako władca cieszył się dużą popularnością wśród poddanych.

Liczący ok. 600 tysięcy mieszkańców Luksemburg to jedyne wielkie księstwo na świecie.