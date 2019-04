„The Sunday Times” opublikował artykuł, według którego planowana jest przeprowadzka księcia Harry’ego i Meghan Markle do Afryki. Według niektórych brytyjskich mediów, na wyjazd pary ma nalegać królewska administracja, która obawia się, że Meghan przyciągnie równie dużą i niezdrową uwagę mediów co księżna Diana.

Niedawno para przeniosła się z Pałacu Kensington, gdzie byli sąsiadami księcia Williama i księżnej Kate. Mieszkają teraz w Frogmore Cottage, ale według doniesień medialnych czekają ich kolejne przenosiny.

Według dziennika, doradcy Harry’ego od dłuższego czasu szukają dla niego roli "szytej na jego miarę", która miałaby łączyć pracę na rzecz Brytyjskiej Wspólnoty z promocją Wielkiej Brytanii i działalnością charytatywną. Jedną z propozycji jest wyjazd do Afryki.

Pałac Buckingham nie zaprzeczył doniesieniom o przeprowadzce. W oświadczeniu napisano, że "wszelkie plany dotyczące księcia i księżnej są w tej chwili w fazie spekulacji. Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta".

Według informacji "Sunday Times", afrykańska misja Harry’ego i Meghan potrwałaby dwa lub trzy lata. Ostateczna decyzja o wyjeździe ma zostać podjęta nie wcześniej niż w 2020 roku. Para miała wcześniej rozważać przeprowadzę do Kanady lub Australii, ale oba pomysły odrzucono.

Z kolei według "Daily Mail" przenosiny do Frogmore Cottage, a później do Afryki mają być spowodowane obawami Pałacu Kensington o to, że Meghan i Harry stworzą "własne imperium", którego nikt nie będzie w stanie kontrolować. Przeprowadzka ma też na celu ugaszenie popularności Meghan, ponieważ według królewskiej administracji może ona przyciągnąć równie dużą i niezdrową uwagę mediów co księżna Diana.

Dlaczego Meghan i Harry mieliby udać się akurat do Afryki? To dla pary miejsce szczególne. Harry przed pójściem na studia wyjechał do Lesotho, gdzie założył fundację. W mediach pojawiły się też informacje, że Meghan i Harry poznali się podczas safari w Botswanie, a po roku powrócili do tego kraju, by świętować 36. urodziny księżnej. W 2018 spędzili swój miesiąc miodowy we Wschodniej Afryce.