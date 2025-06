Dziesięć minut spóźnienia uratowało jej życie. Bhoomi Chauhan, studentka z Bristolu, nie zdążyła na lot Air India z lotniska w Ahmadabadzie do Londynu. Samolot rozbił się tuż po starcie, zginęło 241 osób, które były na pokładzie. "Byłam zła, sfrustrowana, błagałam obsługę, by mnie wpuścili. (…) Dziś wiem, że to cud" – mówi.