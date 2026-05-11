Pierwsza komunia święta to ważne wydarzenie w życiu dziecka, które zasługuje na wyjątkową oprawę. Coraz częściej tradycyjne prezenty ustępują miejsca nowoczesnym upominkom. Proponujemy starannie wybrane sprzęty, dopasowane do wieku i zainteresowań dzieci, które sprawdzą się jako pamiątka.

/ Materiały prasowe

Laptop Acer Nitro V 16 AI

/ Materiały prasowe

+ Nowoczesny procesor z serii Ryzen wspierany przez architekturę AI pozwala na inteligentne zarządzanie zasobami

+ Matryca o częstotliwości odświeżania 180 Hz eliminuje efekt rozmycia obrazu podczas dynamicznych scen

+ Karta graficzna z technologią DLSS 3 umożliwia generowanie dodatkowych klatek obrazu

Laptop Acer Nitro V 16 AI to potężne narzędzie, które sprosta zarówno szkolnym wyzwaniom, jak i pasji do gamingu. Sercem komputera jest procesor nowej generacji, który w połączeniu z szesnastoma gigabajtami pamięci operacyjnej gwarantuje błyskawiczne reakcje na polecenia. Szesnastocalowy ekran typu IPS oferuje szerokie kąty widzenia i wierne odwzorowanie kolorów, co jest niezwykle istotne podczas nauki zdalnej czy oglądania filmów przyrodniczych. Konstrukcja laptopa została zaprojektowana z myślą o efektywnym odprowadzaniu ciepła, dzięki czemu zaawansowany system wentylatorów dba o niskie temperatury podzespołów nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Podaruj ten wyjątkowy sprzęt! Kliknij teraz!

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G

/ Materiały prasowe

+ Moduł 5G zapewnia dostęp do bezpiecznego i ultraszybkiego transferu danych mobilnych

+ Wykorzystanie ekranu z odświeżaniem 120 Hz gwarantuje szybkość przewijania treści

+ Potrójny aparat fotograficzny pozwala na rejestrowanie ważnych chwil w jakości zbliżonej do profesjonalnej

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G w kolorze granatowym to eleganckie i wszechstronne urządzenie, które idealnie mieści się w dziecięcej dłoni. Ekran o przekątnej sześciu i siedmiu dziesiątych cala wykonany w technologii AMOLED sprawia, że każda gra i film wyglądają zjawiskowo. Duża bateria (5000 mAh) pozwala na wiele godzin intensywnej zabawy bez konieczności ciągłego zerkania na wskaźnik naładowania, co jest kluczowe podczas szkolnych wycieczek. System operacyjny z nakładką producenta jest znany z prostoty i bezpieczeństwa, oferując szereg funkcji chroniących najmłodszych w Internecie.

Czy to idealny prezent na pierwszą komunię? Sprawdź!

Smartwatch Garett Kids eSIM 4G

/ Materiały prasowe

+ Technologia eSIM pozwala na korzystanie z funkcji telefonu bezpośrednio z nadgarstka

+ Funkcja GEO-ogrodzenia informuje o opuszczeniu przez dziecko bezpiecznej strefy

+ Obecność przycisku SOS umożliwia dziecku wykonanie błyskawicznego połączenia alarmowego

Smartwatch Garett Kids eSIM 4G to inteligentny zegarek, który stanowi doskonały most między tradycyjnym czasomierzem a telefonem komórkowym. Solidna obudowa jest odporna na zachlapania, co pozwala na swobodną zabawę na placu zabaw czy spacer w deszczu bez obaw o uszkodzenie elektroniki. Zegarek posiada dotykowy, kolorowy wyświetlacz, który jest czytelny nawet w pełnym słońcu i pozwala dziecku na łatwą nawigację po menu. Dzięki kamerze wideo młody użytkownik może prowadzić rozmowy twarzą w twarz z rodzicami, co buduje poczucie bliskości nawet na odległość.

Poznaj ten świetny prezent komunijny!

/ Materiały prasowe

Rower Indiana X-Pulser 2.4

/ Materiały prasowe

+ Wykorzystanie lekkiej ramy ułatwia manewrowanie rowerem w trudnym terenie

+ Zastosowanie amortyzowanego widelca przedniego skutecznie pochłania wstrząsy i uderzenia

+ System 21 przełożeń pozwala na płynne dostosowanie oporu pedałowania do nachylenia terenu

Rower młodzieżowy Indiana X-Pulser 2.4 to maszyna stworzona do aktywnego odkrywania świata na dwóch kółkach. Niebiesko-czerwona kolorystyka nadaje mu dynamicznego, sportowego wyglądu, który z pewnością przypadnie do gustu każdemu chłopcu. Koła o rozmiarze dwudziestu czterech cali są idealnie dobrane dla dzieci w wieku komunijnym, zapewniając stabilność i łatwość nabierania prędkości. Opony z terenowym bieżnikiem gwarantują doskonałą przyczepność zarówno na asfalcie, jak i na mokrej trawie czy piachu. Rower został wyposażony w mocne hamulce typu V-brake, które charakteryzują się dużą siłą hamowania i prostotą obsługi, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa młodego cyklisty.

Kup teraz!

Hulajnoga elektryczna R-Evolution R-EV42112

/ Materiały prasowe

+ Wbudowany tempomat

+ System szybkiego składania całej konstrukcji redukuje wymiary urządzenia do minimum

+ Wyposażenie podestu w szeroką, gumową matę antypoślizgową zapewnia stabilne oparcie dla stóp

Hulajnoga elektryczna R-Evolution R-EV42112 w kolorze czarnym to kwintesencja nowoczesnej mobilności w wydaniu dla młodszych użytkowników. Jej elegancka, matowa konstrukcja kryje w sobie litowo-jonowy akumulator, który pozwala na pokonanie solidnego dystansu (do 20 km) na jednym ładowaniu, co wystarcza na wiele rund wokół osiedla. Koła o średnicy 10 cali zostały zaprojektowane tak, aby dobrze tłumić drobne nierówności chodnika, zapewniając płynną i cichą jazdę. Bezpieczeństwo jest tu priorytetem, dlatego urządzenie posiada podwójny system hamowania.

Kliknij i przekonaj się, że to świetny prezent na komunię!