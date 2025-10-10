Liczba palaczy tradycyjnych papierosów na świecie systematycznie spada, jednak coraz więcej osób - zwłaszcza młodych - sięga po e-papierosy. Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w latach 2000-2024 liczba "tradycyjnych" palaczy spadła o 180 mln. Tymczasem liczba użytkowników e-papierosów przekroczyła 100 mln, w tym 15 mln dzieci i nastolatków. WHO apeluje o pilne wprowadzenie skutecznych regulacji dotyczących sprzedaży i reklamy e-papierosów, by zapobiec nowej fali uzależnień od nikotyny.

E-papieros/zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Liczba palaczy papierosów na świecie spadła z 1,38 mld w 2000 r. do 1,2 mld w 2024 r.

Od 2010 r. liczba osób palących tytoń zmniejszyła się o 120 mln, co stanowi spadek o 27 proc. Nadal co piąta osoba na świecie jest uzależniona od nikotyny - są to głównie mężczyźni.

Ponad 100 mln osób na świecie używa e-papierosów, w tym 15 mln dzieci w wieku 13-15 lat.

W 62 krajach nie ma żadnych regulacji dotyczących e-papierosów, a w 74 państwach nie wprowadzono ograniczeń wiekowych sprzedaży tych produktów.

Spadek liczby palaczy papierosów na świecie

Według najnowszych danych z 123 krajów, które obejmują aż 97 proc. światowej populacji, liczba osób palących papierosy spadła z 1,38 mld w 2000 roku do 1,2 mld w 2024 roku. Od 2010 roku liczba palaczy zmniejszyła się aż o 120 milionów. Eksperci podkreślają, że to efekt szeroko zakrojonych kampanii antynikotynowych prowadzonych przez rządy i organizacje zdrowotne. Mimo tych sukcesów nikotyna wciąż uzależnia co piątą osobę na świecie, a największą grupę palaczy stanowią mężczyźni.

Odsetek osób palących w Europie (2020) / Maciej Zieliński / PAP

E-papierosy: Nowy trend i nowe zagrożenia

Choć tradycyjne papierosy tracą na popularności, coraz więcej osób sięga po e-papierosy. Ponad 100 mln ludzi na świecie regularnie korzysta z tych produktów, a aż 15 mln to dzieci w wieku 13-15 lat. WHO ostrzega, że przemysł tytoniowy agresywnie promuje e-papierosy wśród młodzieży, wykorzystując luki w przepisach i brak skutecznych ograniczeń reklamowych.

E-papierosy / Mateusz Krymski / PAP

Światowa Organizacja Zdrowia raportuje, że w aż 62 krajach nie wprowadzono żadnych regulacji dotyczących sprzedaży e-papierosów, a w 74 państwach nie istnieją ograniczenia wiekowe w sprzedaży tych produktów. WHO apeluje do rządów o pilne wprowadzenie skutecznych przepisów, które ograniczą dostęp młodych ludzi do e-papierosów i zahamują nową falę uzależnień od nikotyny.

Część ekspertów twierdzi, że e-papierosy są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy i mogą być narzędziem wspierającym walkę z nałogiem. Jednak WHO podkreśla, że produkty te nie są zalecane osobom niepalącym, ponieważ mogą prowadzić do uzależnienia od nikotyny i w konsekwencji do sięgnięcia po tradycyjne papierosy.