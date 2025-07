Obronność i polityka migracyjna - to dwa kluczowe punkty Traktatu Kensington podpisanego dziś przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera i kanclerza Niemiec Friedricha Merza. To największa umowa zawarta między tymi krajami od zakończenia II wojny światowej w 1945 r.

Friedrich Merz i Keir Starmer podpisali dziś traktat / JAIMI JOY / POOL / PAP/EPA

Jednodniowa wizyta Merza następuje po trzydniowej wizycie państwowej prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Wielkiej Brytanii, co sygnalizuje większą współpracę między trzema największymi potęgami Europy w czasie zagrożeń dla kontynentu i niepewności co do ich sojusznika z USA - zaznacza Agencja Reutera.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Wiktorii i Alberta, wzięli także udział ministrowie spraw zagranicznych obu państw: David Lammy i Johann Wadephul. Szefowie dyplomacji mają w planach spotkanie, podczas którego skoncentrują się na wojnie w Ukrainie i konfliktach na Bliskim Wschodzie.

Tuż po złożeniu podpisu premier Starmer określił traktat jako "dokument historyczny, który naprawdę jest miernikiem tego, jak bliskie są nasze kraje i jakie mamy ambicje na przyszłość". Cieszę się, że bliskie relacje naszych państw w czasach prawdziwej niestabilności na świecie są dla nas naprawdę ważne - powiedział.

Według eksperta Niemieckiego Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa traktat, podpisany niemal dekadę po tym, jak Wielka Brytania zagłosowała za opuszczeniem Unii Europejskiej, jest z jednej strony oznaką normalizacji stosunków niemiecko-brytyjskich. Z drugiej strony traktat jest znakiem, że Wielka Brytania stała się jeszcze ważniejszym partnerem bezpieczeństwa z powodu niepewności transatlantyckiej - ocenia Nicolai von Ondarza.

Traktat zawiera klauzulę o wzajemnej pomocy, która "w świetle rosyjskiej wojny agresji przeciwko Ukrainie ma ogromne znaczenie".

Wspólne lobbowanie za sprzedażą sprzętu wojskowego

W ramach traktatu Wielka Brytania i Niemcy zobowiązały się do "prowadzenia wspólnych działań eksportowych", których celem jest pozyskanie zamówień na sprzęt produkowany wspólnie, taki jak myśliwiec Typhoon Eurofighter i opancerzony pojazd Boxer.

To może pomóc zwiększyć sprzedaż i stanowi znaczący zwrot w stosunku do ostatnich 10 lat, kiedy to Niemcy blokowały sprzedaż typhoonów Arabii Saudyjskiej i Turcji.

Połączenie kolejowe i migracja

Poza obroną traktat obejmuje także porozumienie o rozwoju nowego bezpośredniego połączenia kolejowego między dwoma krajami oraz wspólnej walce z nielegalną migracją. Niemcy zobowiązały się do zakazania ułatwiania nielegalnej migracji do Wielkiej Brytanii poprzez zmianę prawa do końca roku.

