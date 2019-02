Bez przełomu w sprawie Brexitu - po spotkaniu szefa Komisji Europejskiej Jean-Clauda Junckera z brytyjską premier Theresą May. We wspólnym oświadczeniu podkreślono, że negocjacje były twarde, ale konstruktywne.

Szef KE Jean-Claude Juncker zgodnie z zapowiedziami oświadczył na spotkaniu z brytyjską premier Theresą May w Brukseli, że UE27 nie otworzy porozumienia o brexicie. Wyraził jednak gotowość do pracy nad deklaracją polityczną. Ma dojść do rozmów negocjatorów.

Spotkanie May z Junckerem było przedstawiane jako szansa na przezwyciężenie impasu. W styczniu projekt umowy wyjścia ze Wspólnoty odrzuciła Izba Gmin. Brytyjski parlament zobowiązał następnie May do renegocjacji zapisów dotyczących wyjścia awaryjnego (backstopu) dotyczącego Irlandii Północnej.



Przewodniczący Juncker podkreślił, że UE27 nie otworzy ponownie umowy o wyjściu, która stanowi wyważony kompromis między Unią Europejską a Wielką Brytanią i w której obie strony poczyniły znaczne ustępstwa, aby dojść do porozumienia - powiedział na konferencji prasowej po rozmowach rzecznik KE Margaritis Schinas.



Jak dodał relacjonując wspólne oświadczenie wydane przez Junckera i May, przewodniczący KE wyraził jednak swoją gotowość, by dodać sformułowania do deklaracji politycznej uzgodnionej przez UE27 i Wielką Brytanię, "aby być bardziej ambitnym pod względem treści i szybkości, jeśli chodzi o przyszłe stosunki między Unią Europejską a Wielką Brytanią". Podkreślono, że negocjacje były twarde, ale konstruktywne.

Szefowa brytyjskiego rządu opisała sytuację w parlamencie swego kraju oraz motywy stojące za ubiegłotygodniowym głosowaniem w Izbie Gmin, w efekcie którego zażądano prawnie wiążącej zmiany warunków rozwiązania awaryjnego - backstopu.



Juncker przekazał jej, iż UE nie zgodzi się na renegocjacje umowy. Obie strony doszły do porozumienia, że powinno dojść do spotkania zespołów negocjacyjnych.

Rzecznik Komisji Europejskiej zapowiedział, że Juncker ma się spotkać z May jeszcze raz przed końcem lutego, aby podsumować dyskusje zespołów negocjacyjnych. May ma jeszcze rozmawiać w Brukseli z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem.