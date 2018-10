​Włoska policja aresztowała cztery osoby podejrzane o gwałt i zabójstwo 16-latki. Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną we Włoszech. Doszło do niej w budynku zajmowanym przez świat przestępczy. Zatrzymani to imigranci z Gambii, Senegalu i Nigerii.

