Donald Trump znów w tarapatach. "New York Times" twierdzi, że prezydent USA i jego rodzina w przeszłości dokonywali machinacji podatkowych. Co więcej gazeta sugeruje wprost, że chodzi o oszustwa finansowe na setki milionów dolarów. Przedstawiciele Białego Domu odpierają te zarzuty. Sam "New York Times" uznawany jest za prezydenta USA za nierzetelną gazetę.

