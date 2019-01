Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, planuje zintegrowanie WhatsAppa, Instagrama i Messengera – podaje "New York Times". Miałoby do tego dojść najpóźniej na początku 2020 roku.

"New York Times" powołuje się na nieoficjalne informacje od osób zaangażowanych w projekt integracji komunikatorów. Jak mówią, trzy aplikacje pozostaną odrębne, a wprowadzone zmiany dotyczyć będą systemu przesyłania wiadomości, który ma zostać ujednolicony.

Jaki ma być efekt planowanych zmian? "New York Times" podaje, że użytkownik Facebooka będzie mógł wysłać za pomocą Messengera zaszyfrowaną wiadomość do kogoś, kto korzysta tylko z WhatsAppa. Obecnie nie jest to możliwe.

Jak zauważa "NYT", planowane zmiany mogą wywołać dyskusję dot. prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników, które będą przekazywane pomiędzy aplikacjami. Facebook zapewnia, że również te kwestie będą przedmiotem gruntownej analizy.



