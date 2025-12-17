Na spokojnym jarmarku świątecznym w Otterndorfie w Niemczech (Dolna Saksonia) rozbrzmiała neonazistowska muzyka. Policja wszczęła dochodzenie, a przedstawiciele miasta w oświadczeniu podkreślili, że "dystansują się od wszelkich form ekstremizmu". Kto stoi za antysemickim incydentem?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Neonazistowska muzyka zabrzmiała z głośników na jarmarku świątecznym w Otterndorfie w Dolnej Saksonii.

Zszokowani goście nagrywali zdarzenie, w tle słychać było utwory skrajnie prawicowego zespołu Landser.

Ruszyło dochodzenie ws. podżegania do nienawiści.

Na jarmarku gwiazdkowym w Otterndorfie, malowniczym nadmorskim miasteczku na północy Niemiec, doszło do niepokojącego incydentu. Z głośników rozbrzmiała skrajnie prawicowa, pełna nienawiści muzyka.

Wśród odtwarzanych utworów znalazła się popularna niemiecka piosenka z przerobionym tekstem, gdzie zamiast linijki "Na wybrzeżu Morza Północnego" zabrzmiało "Na aryjskiej plaży". Przez głośniki puszczano także muzykę neonazistowskiego zespołu Landser, uznanego za zorganizowaną grupę przestępczą.

Wiele osób odwiedzających świąteczne wydarzenie było zszokowanych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać ludzi pijących grzane wino, a w tle słychać antysemickie piosenki.

Włodarz miasta Otterndorf Frank Thielebeule w rozmowie z tabloidem "BILD" skomentował całą sytuację słowami: To dla nas katastrofa. Od wielu lat mamy tu spokojny jarmark świąteczny, a teraz media piszą o nas w związku z taką historią.

Thielebeule dodał, że muzyka została natychmiast wyłączona. Ponieważ istniało ryzyko, że skrajnie prawicowa muzyka zostanie odtworzona ponownie, w niedzielę rano zdemontowano system nagłośnienia - dodał.

Antysemickie piosenki na jarmarku. Ruszyło dochodzenie

Nie jest jeszcze jasne, kto puścił antysemicką muzykę. Policja skupia się na pendrive’ie pochodzącym od firmy odpowiedzialnej za nagłośnienie, choć Thielebeule nie wyklucza, że ktoś mógł zdalnie przejąć kontrolę nad systemem nagłośnieniowym.

Funkcjonariusze poszukują świadków zdarzenia. Według wstępnych informacji muzyka o charakterze neonazistowskim mogła być odtwarzana również w sobotę i niedzielę. Prowadzone jest dochodzenie w sprawie naruszenia prawa o ochronie nieletnich oraz podżegania do nienawiści - poinformował rzecznik policji. Dochodzenie przejął wydział ds. bezpieczeństwa państwa.

Jarmark gwiazdkowy w Otterndorfie odbywa się od 17 lat w trzeci weekend Adwentu i przyciąga setki odwiedzających z regionu. Miasto w oświadczeniu podkreśliło, że "wyraźnie dystansuje się od wszelkich form ekstremizmu".

"Odtwarzanie muzyki zostało natychmiast przerwane. Incydent został zgłoszony odpowiednim organom i jest wyjaśniany" - czytamy.