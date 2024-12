Policja pilnuje choinki

Do pilnowania choinki, przybranej w srebrzyste ozdoby, skierowano licznych policjantów. Protestujący podchodzili do funkcjonariuszy i krzyczeli do nich: "Niewolnicy!". Na pobliskim placu Wolności stały wozy policyjne wyposażone w armatki wodne. Demonstranci nie rozchodzili się - gwizdali, trąbili w wuwuzele, słychać było bębny.