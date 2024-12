/ Mateusz Chłystun / RMF FM

Im więcej takich aktów przemocy, tym więcej ludzi będzie wychodziło na ulicę - mówi mi Ana Mikaszwili. Próbują przestraszyć ludzi, ale ludzie się nie wystraszą, będzie ich jeszcze więcej. Tak szybko nie zatrzymają tych protestów. (...) Rząd Gruzińskiego Marzenia próbował straszyć ludzi scenariuszem takim, jaki obserwujemy w Ukrainie. Mówili - chcecie wojny? Jeśli nie, to głosujcie na nas. Oczywiście, że jesteśmy przeciw jakiejkolwiek wojnie, ale widzimy, że pod tymi rządami zaczniemy być jak Białoruś, tego nie chcemy. Jako Gruzini zdajemy sobie sprawę, że nie prędko będziemy członkami Unii Europejskiej, ale chcemy podążać w tym kierunku. Chcemy wiedzieć, dokąd zmierzamy - dodaje.

"Protesty popiera 30-40 proc. społeczeństwa"

Irakli Paczuli to były prorektor Państwowej Akademii Sztuki w Tbilisi. Jest rozczarowany rządami w ostatnich dekadach. Krytykuje też Michaila Saakaszwilego, którego wielu z nas, w Polsce zapamiętało jako reformatora Gruzji. Byłego prezydenta, obecnie wciąż aresztowanego, nazywa zagranicznym agentem. Irakli nie przychodzi na protesty przed parlament. Zgadza się na rozmowę w języku rosyjskim. Pytam więc na początek o to, co zaobserwowałem w markecie. Młodzi ludzie nie mówią dziś po rosyjsku, ale to nie problem. Problem w tym, że nie rozumieją, kto jest realnym wrogiem. Powinni to wiedzieć nie dlatego, że ktoś im powiedział, że Rosja jest wrogiem, ale dlatego, że sami powinni rozumieć sytuację i to, jak można ją rozwiązać. Ale Rosja to też sąsiad, który zawsze będzie sąsiadem. Problemem jest to, że nikt z młodych nie myśli, jak się w tym położeniu odnaleźć - słyszę w odpowiedzi.

Kiedy rozmawiamy w biurze prywatnej szkoły artystycznej, którą założył mój rozmówca, mówię, że dla młodych ludzi, których spotykam na protestach od kilku dni, sposobem na odnalezienie się w tej sytuacji jest droga ku zachodnim sojuszom. Irakli przypomina, że zerwanie rozmów z Brukselą ogłoszone przez rząd Gruzińskiego Marzenia, nastąpiło dopiero po tym, jak Unia zapowiedziała ich zakończenie, uznając październikowe wybory za sfałszowane. Przyjmijmy, że rząd za tydzień powie - ok, wznawiamy rozmowy z Unią. Ale sama Unia nie wznowi tych rozmów. Mogę powiedzieć, że chce się z tobą przyjaźnić, ale jeśli ty tego nie chcesz, to moja deklaracja jest do niczego. W tym jest problem. Ostatnio premier Gruzji zaproponował nawet debatę, przystał na warunki opozycji co do miejsca i czasu, a kiedy wszystko było gotowe - opozycjoniści stwierdzili, że nie będą dyskutować z rządem. Problem jest w tym, że nikt niczego nie mówi konkretnie ­- słyszę w odpowiedzi.

Gruzini w trakcie protestów / Mateusz Chłystun / RMF FM

Niedawne wybory, w których wygrała partia Gruzińskie Marzenie, według mojego rozmówcy przebiegały zupełnie prawidłowo. Mimo że sprawująca formalnie jeszcze tylko kilkanaście dni swój urząd prezydent kraju Salome Zurabiszwili zawnioskowała do trybunału konstytucyjnego o sprawdzenie ich prawidłowości. Sędziowie w miniony wtorek odrzucili jednak jej wniosek. Głos w sprawie głosowania, w którym zwyciężyło Gruzińskie Marzenie, zabrał też amerykański kongresmen Joe Wilson. Republikanin w rozmowie z Voice of America przekonywał, że za ich sfałszowaniem stoi Kreml. Jestem bardzo zaniepokojony faktem, że wybory w Gruzji rzeczywiście zostały sfałszowane. Należy to w pełni uświadomić, Unia Europejska i inni również powinni dojść do tego wniosku, zrobił to zbrodniarz wojenny Putin. To bardzo smutne, ponieważ Gruzja miała taką świetlaną przyszłość! - mówił amerykański polityk.

Iraki Paczuli wskazuje, że na taki scenariusz nie ma żadnych dowodów, a Gruzińskie Marzenie zostało wybrane w pełni demokratycznych wyborach. Jeżeli chcemy, żeby władza zmieniła się po danych wyborach, to wybory wygrywa dana partia i wszystko. Opozycjoniści mówią jednak - chcemy nowych wyborów, a wspierają ich europejscy urzędnicy i mówią, że trzeba rozpisać nowe wybory, a w nich powinni zwyciężyć ci i tamci. To jednak już nie wybory, a nominacja. Dlatego nie mogę powiedzieć, że wszyscy wspierają opozycję. Mogę powiedzieć, że wspierają ją ci, którzy głosowali na opozycję, czyli jakieś 30-40 proc. społeczeństwa. - przekonuje mój rozmówca.

"Protesty wobec każdej władzy są dobre"

Zdaniem Irakliego protesty wobec każdej władzy są dobre, bo przypominają jej, że nie ma władzy absolutnej, ale uważa, że sporo zachowań protestujących na alei Rustawelego nosi znamiona prowokacji, za którą mają stać sami politycy gruzińskiej opozycji, posługujący się zbuntowaną częścią narodu. Policja pokazała, że zabrali z biur opozycji fajerwerki, jej przedstawiciele przyznali, że to były materiały dla demonstrantów. Dlaczego sami nie wychodzą na barykady? Protesty to normalna sprawa, ale jeśli na ulice wyjdą setki tysięcy ludzi, oznacza to, że władzę należy wymienić. Ale jeśli kilkaset osób rzuca czymś w policję, to już nie protest, a prowokacja. Protesty są jednak potrzebne, bo jeśli ich nie ma - władza ma ciągoty dyktatorskie i tak jest wszędzie - słyszę od byłego prorektora uczelni artystycznej.