Komisja Europejska wezwała Francję i Wielką Brytanię, żeby nie eskalowały konfliktu wokół praw do połowów na wodach terytorialnych wyspy Jersey. Spór wybuchł w związku z nowym systemem wydawania licencji francuskim rybakom. Francja zagroziła odcięciem dostaw energii elektrycznej na Jersey.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Wzywamy do powściągliwości, spokoju i dyskusji - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE ds. morskich i rybołówstwa Vivian Loonela.

Francja zagroziła wcześniej odcięciem dostaw energii elektrycznej na Jersey. Francuscy urzędnicy zapowiedzieli również, że Francja zamknie swoje biura na Wyspach Normandzkich i przestanie importować produkty z Jersey.



Groźbę odcięcia dostaw energii elektrycznej na Jersey - której 95 proc. dostarczane jest przez podwodne kable z Francji - złożyła francuska minister gospodarki morskiej Annick Girardin.



Spór wybuchł w związku z nowym systemem wydawania licencji francuskim łodziom rybackim. System wymaga, by francuskie łodzie wykazywały, iż mają historię połowów na wodach Jersey. Według władz francuskich Wielka Brytania opublikowała w ubiegłym tygodniu wykaz 41 francuskich statków upoważnionych do połowów na wodach Jersey, spośród 344 jednostek, które złożyły wnioski. Strona francuska twierdzi, że wykazowi towarzyszą nowe wymogi, które nie zostały "uzgodnione, omówione ani zapowiedziane" w ramach obowiązującego od br. porozumienia między Wielką Brytaną a UE. Francuskie władze oświadczyły, że "nowe środki techniczne" nie zostały przekazane UE, co czyni je "nieważnymi".



Stanowisko to potwierdziła częściowo w czwartek Komisja Europejska.



30 kwietnia Komisja Europejska została poinformowana przez władze Zjednoczonego Królestwa, że wydały one 41 licencji dla unijnych jednostek pływających, które trudnią się połowem ryb na wodach terytorialnych Jersey z data ważności od 1 maja. Licencje te były jednak obwarowane dodatkowymi warunkami - relacjonowała cały proces biurokratyczny Vivian Loonela.



Wskazaliśmy stronie brytyjskiej, że zapisy umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią nie zostały dotrzymane. Zgodnie z jej zapisami każde nowe wymagania, które ograniczają działalność unijnych rybaków na wodach brytyjskich (...) nie mogą być dyskryminujące. Dodatkowo, powinny zostać podane do wiadomości drugiej strony z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwoli na ocenę i reakcję na zaproponowane środki. Wychodząc z tego założenia, wskazaliśmy Wielkiej Brytanii, że do czasu aż dostaniemy dalsze uzasadnienia (...) uznajemy, że nowe warunki nie powinny obowiązywać - tłumaczyła Loonela.

Francuskie kutry zablokowały port w Saint Helier

Zgodnie z zapowiedziami ponad 50 francuskich kutrów rybackich zablokowało port w Saint Helier. Wielka Brytania i Francja wysłały łodzie patrolowe w okolice wyspy.

Łodzie przypłynęły zewsząd, z Bretanii, z Normandii - powiedział AFP francuski rybak Romain Davodet. To niewiarygodne, że udało się zebrać wszystkich tych ludzi - zauważają inni rybacy uczestniczący w proteście.

Francuscy rybacy blokują port, ale zapewniają, że ich demonstracja jest pokojowa.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii wysłało na Jersey dwie łodzie patrolowe, mówiąc, że jest to "ściśle zapobiegawczy środek (podjęty) w porozumieniu z rządem Jersey".

W środę brytyjski premier Boris Johnson ocenił, że jakakolwiek potencjalna blokada portów Jersey przez francuskich rybaków "byłaby całkowicie nieuzasadniona". Wezwał do deeskalacji napięć.

Także Francja wysłała dziś dwie łodzie patrolowe żandarmerii morskiej w okolice Jersey.

Brytyjskie "manewry" u wybrzeży wyspy normandzkiej Jersey nie zrobiły na nas wrażenia - powiedział agencji AFP francuski sekretarz stanu ds. europejskich Clement Beaune.