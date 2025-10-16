Wstrząsająca historia z Niemiec. Śledczy z Hamburga postawili aż 204 zarzuty karne 21-letniemu mężczyźnie, w tym morderstwa i pięciu usiłowań zabójstwa. Według ustaleń śledztwa podejrzany, działający w sieci pod pseudonimem „White Tiger”, był częścią szerszej grupy przestępczej zajmującej się wykorzystywaniem dzieci online. Ofiarą mężczyzny miało paść ponad 30 dzieci. Jedno z nich - 13-latek z USA - został przez niego namówiony do popełnienia samobójstwa, które było transmitowane na żywo w internecie.

Przestępstwa miały być popełniane od stycznia 2021 roku, gdy oskarżony miał 16 lat, aż do września 2023 roku / Shutterstock

Mężczyzna zdobywał zaufanie dzieci na czatach i w grach online, nakłaniał je do samookaleczeń, nagrań seksualnych i prób samobójczych.

Najcięższy zarzut dotyczy śmierci 13-latka z USA, który popełnił samobójstwo podczas transmisji na żywo - według śledczych był zmanipulowany przez podejrzanego.

Przestępstwa miały miejsce od stycznia 2021 roku do września 2023 roku; sprawca miał w tym czasie 16-18 lat.

Mężczyzna został zatrzymany w czerwcu 2024 w Hamburgu, w domu rodziców; policja zabezpieczyła sprzęt elektroniczny i nielegalną broń.

Sprawa budzi pytania o skuteczność niemieckich służb - już w 2021 roku otrzymały one ostrzeżenie z USA, ale nie zatrzymały podejrzanego.

Według prokuratury, mężczyzna miał manipulować i wykorzystywać seksualnie ponad 30 dzieci z różnych krajów - w tym z Niemiec, Anglii, Kanady i USA. Jego najmłodsze zidentyfikowane ofiary miały zaledwie 11 lat.

Sprawca miał zdobywać zaufanie młodych osób na czatach i w grach internetowych, a następnie nakłaniać je do niebezpiecznych zachowań, w tym samookaleczeń, nagrań o charakterze seksualnym, a nawet prób samobójczych.

Najpoważniejszy zarzut dotyczy śmierci 13-letniego chłopca z USA, który w 2022 roku odebrał sobie życie podczas transmisji na żywo. Niemieccy śledczy uważają, że "White Tiger" zmanipulował nastolatka i doprowadził do tragedii, będąc tzw. pośrednim sprawcą.

Pytanie o działanie niemieckich służb

Przestępstwa miały być popełniane od stycznia 2021 roku, gdy oskarżony miał 16 lat, aż do września 2023 roku. Mężczyzna został zatrzymany dopiero w czerwcu tego roku w domu rodziców w Hamburgu. Podczas aresztowania policja zabezpieczyła nie tylko sprzęt elektroniczny, ale także nielegalną broń - noże, kastety i pałki.

Sprawa wywołała falę pytań o skuteczność działań niemieckich służb. Według ustaleń dziennika "Die Zeit", już w 2021 roku Narodowe Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (NCMEC) w USA przekazało niemieckim władzom szczegółowe ostrzeżenie dotyczące "White Tigera". W dokumentach miały znaleźć się transkrypcje rozmów z platformy Discord, w których podejrzany nakłaniał młode dziewczyny do samookaleczeń i próbował przekonać je do odebrania sobie życia. Mimo przesłuchania podejrzanego, nie zdecydowano się wtedy na zatrzymanie.

Prokuratura w Hamburgu poinformowała, że proces karny będzie prowadzony za zamkniętymi drzwiami ze względu na dobro ofiar oraz charakter sprawy. Analiza zabezpieczonych komputerów i dysków twardych trwa.