8-letni Fabian z niemieckiej miejscowości Güstrow zmarł w wyniku przemocy – poinformowała prokuratura w Rostocku po otrzymaniu wyników sekcji zwłok. Ciało chłopca zostało znalezione dwa dni temu w zaroślach w miejscu położonym 15 kilometrów od rodzinnej miejscowości dziecka. Wcześniej przez cztery dni 8-latek był poszukiwany.

8-letni Fabian z Güstrow zamordowany. Niemiecka prokuratura potwierdza / Shutterstock

Tragiczna wiadomość z Niemiec - odnaleziono ciało 8-letniego Fabiana, który zaginął kilka dni temu.

Zwłoki były nadpalone, co utrudniło identyfikację, ale sekcja zwłok potwierdziła śmierć w wyniku przemocy.

Na razie brak podejrzanych, policja intensywnie bada sprawę i przesłuchuje bliskich chłopca.

We wtorek, w zaroślach nieopodal stawu w niewielkiej miejscowości Klein Upahl, około 15 kilometrów od Güstrow, przypadkowa osoba natknęła się na ciało dziecka - jak się później okazało, poszukiwanego od kilku dni 8-letniego Fabiana.

Śledczy niemal od razu podejrzewali, że odnalezione ciało należy do zaginionego chłopca, ale by mieć pewność, potrzebna była szczegółowa sekcja zwłok oraz pobranie próbki DNA.

Tym bardziej że media podają - między innymi "Nordkurier" czy "Ostseewelle" - iż rodzina nie była w stanie zidentyfikować ciała. Powód jest przerażający - zwłoki są nadpalone.

Rzecznik prokuratury w Rostocku, Harald Nowack, poinformował dziś, że sekcja zwłok potwierdziła, iż dziecko zmarło w wyniku przemocy. W ciągu najbliższych dwóch dni znane mają być natomiast wyniki badań DNA.

Zniknięcie Fabiana - dramatyczne poszukiwania

Fabian zaginął w piątek, 10 października. Wyszedł z domu ok. 10:00, nie zabierając ze sobą telefonu komórkowego. Jego matka zgłosiła zaginięcie jeszcze tego samego wieczoru, gdy chłopiec nie wrócił. Początkowo przypuszczano, że mógł chcieć odwiedzić ojca, który mieszka oddzielnie. Psy tropiące podjęły ślad Fabiana aż do dworca autobusowego, a następnie w pobliżu domu ojca. Niestety, w pewnym momencie ślad się urwał.

Policja przeszukiwała także pobliskie jeziora, łąki i lasy. W akcję zaangażowały się setki wolontariuszy. Nadzieja na odnalezienie chłopca żywego zgasła we wtorek.

Jak podaje prokuratura, choć wiadomo, że Fabian stał się ofiarą przemocy, obecnie nie ma jeszcze żadnych podejrzanych. Śledczy sprawdzają telefon komórkowy chłopca, przesłuchują rodzinę, kolegów. Zapewniają, że nie ustaną, dopóki nie zatrzymają zwyrodnialca.